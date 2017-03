Muziek | Vlaanderen Tweet

› Nieuwe single voor Shane: Let me live again

Het hoeft niet altijd Rock'n Roll te zijn bewijst Shane met zijn nieuwe single "Let me live again"!

Kijken

Shane begon al op 15-jarige leeftijd met het imiteren van Shakin’ Stevens. In 1994 nam hij deel aan de Vtm soundmix show en twee jaar later werd hij gevraagd om leadzanger te worden van een ritme & blues band, het was een groot succes! In 1997 trad Shane op in zowat alle discotheken en op verschillende podia als vuurspuwer van de danceformatie Nunca VS. Pat Krimson. In 2005 bracht hij de single “Black Betty” uit en in 2007 startte hij samen met zijn vrouw, Sidney (Els,) Party café Coyote-Ugly.



Maar Rock’n Roll blijft zijn eerste passie en nu brengt hij de grote Rock’n Roll legendes weer tot leven. Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, … in zijn gloednieuwe swingende show “Shaky Shane”! Zijn nieuwe single is misschien iets minder Rock'n Roll maar met deze mooie cover van een blues bandje uit Boston wilt Shane, “Let me live again” nieuw leven inblazen. "Het is eigenlijk een nummer voor mensen met een gebroken hart of iemand die ze verloren hebben, een gevoelig nummer dus" zegt Shane.



Naast “charme zanger” is Shane top entertainment samen met zijn liveband “The Rock’s”.



'Let me live again', de nieuwe single van Shane, is verkrijgbaar op iTunes en kan u beluisteren op Spotify!