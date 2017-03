Muziek | Vlaanderen Tweet

› Niels & Wiels lanceren nieuwe single Skwon Meiske

Eind vorige week verscheen de 2CD-Niels&Wiels-versie van het succesalbum 'Speeltijd' van Niels Destadsbader in de handel dat vanaf nu een extra schijf met maar liefst 7 nieuwe nummers van duo Niels Destadsbader en Miguel Wiels bevat. Het duo transformeerde in het najaar van 2016 wekenlang maar liefst 10 bekende internationale hits in hedendaagse Vlaamse versies voor radiozender Q-music. Door het aanhoudende succes van het wekelijkse item besloot het duo om begin 2017 een selectie van 6 songs echt op te nemen in de studio. Aangevuld met hun single 'Een Beetje Anders', het Rode Neuzen Lied van 2016 resulteerde dit dan in dit gloednieuwe dubbelalbum.

Na het succes van Niels' singles 'Speeltijd' en het Rode Neuzen Lied nadien is het tijd voor een nieuwe single en daarvoor liet Niels z'n oog vallen op 'Skwon Meiske', een wel erg originele bewerking van 'Sofia' van Alvaro Soler waarin we Niels voor het eerst in z'n West-Vlaamse dialect horen zingen, uiteraard deskundig begeleid door z'n copain (Miguel) Wiels aan de toetsen.



'Skwon Meiske' is beschikbaar als digitale download en via streaming op het album 'Speeltijd (Niels & Wiels Editie)' en staat natuurlijk ook op de tracklisting van de fysieke variant.