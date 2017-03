Evenement | Vlaanderen Tweet

› Toeristische topattractie met Jan Decleir heropent na groot succes

‘Bilzen Mysteries’, de nachtelijke videowalk met acteur Jan Decleir waarmee de Belgische stad Bilzen sinds oktober 2016 groots uitpakt, heropent vanaf vrijdag 24 februari 2017 de deuren. Op minder dan drie maanden tijd verwelkomde Bilzen Mysteries meer dan 12.000 bezoekers. “Vlaanderen heeft via Toerisme Vlaanderen 1,7 miljoen euro geïnvesteerd om de Belgische Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen te voorzien van een nieuwe toeristische topattractie met internationale allure. De 21ste-eeuwse technologie, op een authentieke wijze gebracht in een eeuwenoud decor, lokt veel volk en is uniek in Europa. Al die bezoekers zijn nieuwe sponsors voor de economie,” zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

‘Bilzen Mysteries’ werd op 7 oktober 2016 ingehuldigd als de nieuwste toeristische attractie in België. Uitgerust met een tablet en hoofdtelefoon worden bezoekers bij aankomst ondergedompeld in een hoogtechnologische en creatieve tijdreis doorheen de eeuwenoude geschiedenis van de Landcommanderij Alden Biesen en de Duitse Orde. Ridders op kruistocht, dansende nimfen en een verwoestende vlammenzee komen tot leven met hoogtechnologische licht-, geluid- en beeldeffecten. De laatste nieuwe technieken op vlak van video- en laserprojectie geven bezoekers de illusie zelf mee te spelen in een historische film. Schepen van Toerisme, Guy Swennen, is enthousiast: “Bilzen Mysteries is een ongeziene attractie die jong en oud betovert. Dit wandelparcours brengt na zonsondergang 800 jaar geschiedenis tot leven in een tiental historische taferelen, verdeeld over het uitgestrekte domein. De animaties worden automatisch geactiveerd als er iemand voorbij komt en ondersteund door een app die bijkomende informatie geeft. Komt daar nog eens bij dat niemand minder dan de Belgische acteur Jan Decleir de virtuele gids van dienst is. Met de steun van Toerisme Vlaanderen en met dank aan de Vlaamse regering, is de ontwikkeling van ‘Bilzen Mysteries’ klaar om de komende jaren opnieuw tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland te verwelkomen.”

Jan Decleir als ‘de Heer van Biesen’ Niemand minder dan de Belgische acteur Jan Decleir vertolkt met zijn personage ‘de Heer van Biesen’ de hoofdrol in de klank- en lichtwandeling ‘Bilzen Mysteries’. ‘De Heer van Biesen’ was sinds 1922 de laatste privé-eigenaar van Landcommanderij Alden Biesen. Hij laat bezoekers kennismaken met uiteenlopende figuren zoals Paus Honorius III, Grootmeester Herman Von Salza, pelgrims, ridderbroeders, een pestmeester, Mohammed Ali en brandweermannen Ludo Nulens en Robert Moors. Maar ook mythische figuren zoals draken en nimfen passeren de revue. De rode draad is hierbij voornamelijk de invloed van de Duitse Ridderorde, die Landcommanderij Alden Biesen honderden jaren geleden verkoos tot een van haar Europese hoofdkwartieren.

Praktische info: Het belevingsparcours ‘Bilzen Mysteries’ vindt telkens plaats van zonsondergang tot middernacht. Tijdens de zomermaanden blijft de nachtwandeling toegankelijk tot één uur ‘s nachts, en dat elke dag tijdens de Belgische schoolvakanties. Buiten de vakantieperiodes is de attractie geopend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Groepen en bedrijven kunnen ‘Bilzen Mysteries’ beleven op woensdag en donderdag mits boeking vooraf. ‘Bilzen Mysteries’ doorlopen duurt gemiddeld één uur en twintig minuten. Bezoekers worden aangeraden om zich te kleden naar de weersomstandigheden en comfortabele schoenen te dragen. De videowandeling op de tablet kan gevolgd worden in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.



Bij online reservatie betalen volwassenen 15 euro, jongeren tussen 6 en 18 jaar betalen 12 euro voor een ticket en voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis. Tickets kunnen besteld worden via www.bilzenmysteries.be of ter plaatse aan de kassa.