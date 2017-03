Evenement | Vlaanderen Tweet

› Koninklijke Voetbalbond in zee met Mister Gay Belgium

Mister Gay Belgium 2016, Raf Van Puymbroeck (22) wordt naast profvoetballer Dries Mertens de contactpersoon voor voetballers die homo, lesbisch of biseksueel zijn. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond zelf bekend.

François De Keersmaecker, voorzitter van de KBVB, erkent daarmee dat de coming-out in het (prof)voetbal niet eenvoudig is, maar wil samen met Van Puymbroeck en de Europese campagne ‘Heroes of Football’ daar verandering in brengen. De huidige mister Gay, Van Puymbroeck, wordt dan ook het aanspreekpunt voor voetballers. “Het is fijner om bij iemand terecht te kunnen die hun vraag begrijpt. Daarnaast wordt Raf ook ambassadeur voor de KBVB in de holebi- en transgendergemeenschap”, laat de Voetbalbond nog weten.



De keuze voor Van Puymbroeck komt niet geheel onverwacht. Naast zijn titel als Mister Gay 2016, is hij ook docent sport en beweging aan de Thomas More-Hogeschool in Turnhout. “We hopen zo de holebiseksualiteit in het voetbal meer bespreekbaar te maken en tools aan te bieden aan voetbalorganisaties, voetbalclubs en hun leden om met het thema binnen de club aan de slag te gaan.”