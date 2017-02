Evenement | Vlaanderen Tweet

› Nick Cave & The Bad Seeds op 13 oktober 2017 in Sportpaleis Antwerpen

Nick Cave & The Bad Seeds kondigen vandaag het Europese luik aan van de wereldtournee die hen vorige maand nog tot in Australië bracht en in de lente verder gaat in de USA. De Europese concerten staan gepland in de herfst en gaan van start in Bournemouth (UK) op 24 september, om te eindigen in Tel Aviv (Israel) op 19 november. De Belgische halte op vrijdag 13 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen valt daar mooi tussen in.

De reviews van de shows Down Under liegen er niet om: “Nick Cave and the Bad Seeds shows are an event, not just a concert” (Daily Review), “It’ll take a miracle for any other band to top that performance” (AMNplify), “One of the world’s finest live bands” (The AU Review) en “Majestic is an understatement” (Moshcam).



Het Belgische publiek wordt gegarandeerd tot in hun diepste binnenste geraakt. Cave brengt hen voor het eerst werk uit het nieuwe en uiterst beklijvende meesterwerk ‘Skeleton Tree’, en dit naast tal van andere Nick Cave & The Bad Seeds klassiekers.



'Skeleton Tree', het 16e studio album van Nick Cave & The Bad Seeds, kwam bij release in september vorig jaar gelijk op #1 in de Belgische en Vlaamse Ultratop albumlijst binnen. Het album werd vooraf gegaan door de docufilm “One More Time With Feeling”, geregisseerd door Andrew Dominik (Chopper, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) over het totstandkomen van het album. België was niet het enige land waar Nick Cave & The Bad Seeds sterk scoorden met ‘Skeleton Tree’. Ze bereikten #1 in 8 landen, top 5 in nog 11 andere landen met onder meer de hoogste albumnotering tot nu toe voor hen in de UK (#2). Nick Cave & The Bad Seeds zijn één van de meest gelauwerde artiesten wereldwijd die meer dan 5 miljoen verkochte albums op de teller hebben staan.



Nick Cave & The Bad Seeds' vorige passages in België dateren van 2013. Toen speelden ze op Rock Werchter en in Lotto Arena Antwerpen. De achtkoppige line-up voor deze tournee bestaat uit Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica en Larry Mullins.

Info en tickets Tickets voor het concert in het Antwerps Sportpaleis zijn beschikbaar vanaf volgende week vrijdag 17 februari om 10u via Proximusgoformusic.be.



Ticketprijs: 80€ - 56€ - 45€ (INCL. SERVICEKOSTEN)