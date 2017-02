Televisie | Vlaanderen Tweet

› Jacques Vermeire waagt zijn kans met een adellijke barontitel

Vanaf morgen presenteert Evy Gruyaert het tweede seizoen van Stukken van Mensen. De topdealers worden bezocht door verkopers met een missie: een exclusief pronkstuk voor een zo hoog mogelijke prijs aan de man brengen. Dat wordt zweten, bluffen en gokken aan de onderhandelingstafel. Elke aflevering passeren vier objecten de revue die gekocht kunnen worden door vier dealers. Dit jaar maakt ook een nieuwe experte haar intrede: Emely Christiaens.

Zo nu en dan neemt er ook een Bekende Vlaming plaats aan de onderhandelingstafel. In de eerste aflevering waagt Jacques Vermeire zijn kans met een adellijke barontitel uit 1931. De titel is gepresenteerd in de oorspronkelijke koffer en bevat onder andere het familiewapen en de originele handtekening van Koning Albert I. Ook autodealer Franco hoopt zijn slag te slaan met een speciale Formule 1-wagen. Piloot Thierry Boutsen werd in deze racewagen op spectaculaire wijze tweede in de Grote Prijs van San Marino (1985) toen hij de wagen persoonlijk over de streep duwde. Maar zullen ook de experten over de streep te halen zijn met een minimum vraagprijs van 265.000 euro?



Dit en nog meer bijzondere objecten vanaf morgen in Stukken van Mensen.



Telkens op dinsdag om 21u30 op VIER.