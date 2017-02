Evenement | Vlaanderen Tweet

› Lady Gaga komt op 1 oktober 2017 naar Sportpaleis Antwerpen

Volgend op een explosief optreden tijdens de half time van de Super Bowl, kondigt Lady Gaga haar Joanne World Tour aan. Lady Gaga trekt de wereld rond met de Joanne World Tour. De tournee wordt op 1 augustus afgetrapt in Vancouver en steekt op 22 september de oceaan over voor een reeks Europese concerten. Er is een Belgische passage voorzien op zondag 1 oktober in het Sportpaleis. Tickets voor dat concert zijn beschikbaar vanaf maandag 13 februari om 10u.

Dat Lady Gaga een one-of-a-kind artieste is, staat buiten kijf. Met meer dan 30 miljoen verkochte albums en 150 miljoen singles wereldwijd, behoort ze tot de best verkopende artiesten aller tijden. Ze is ook één van de grootste levende giganten op social media, met meer dan 61 miljoen likes op Facebook, meer dan 65,1 miljoen volgers op Twitter en meer dan 21,3 miljoen volgers op Instagram. Haar vijfde studioalbum ‘Joanne’ kwam onlangs op de markt en debuteerde op nummer 1 in de Billboard Top 200. Daarmee is het haar vierde opeenvolgende nummer 1-album, de eerste vrouwelijke artieste die daarin slaagt dit decennium. Lady Gaga’s carrière werd o.a. bekroond met een Grammy Award, een Golden Globe en een Academy Award-nominatie.

Info en tickets START TICKETVERKOOP: MAANDAG 13 FEBRUARI OM 10U



TICKETS VIA PROXIMUSGOFORMUSIC.BE



TICKETPRIJZEN:

116 EURO - 91 EURO

66 EURO - 46 EURO

(PRIJZEN INCL. SERVICEKOSTEN)



ULTIMATE BACKSTAGE PACKAGE

1.173,50 EURO



PERFECT ILLUSION PACKAGE​

273,50 EURO



COME TO MAMA PACKAGE

223,50 EURO



DANCIN IN CIRCLES PACKAGE​

​198,50 EURO

(PRIJZEN INCL. SERVICEKOSTEN)