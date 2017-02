Evenement | Brussel Tweet

› Cirque Du Soleil komt naar Brussel met TOTEM: Ticketverkoop start op maandag 6 februari

Cirque du Soleil brengt in september de magie opnieuw naar Brussel, met haar laatste, ontzagwekkende productie: TOTEM. Vanaf 31 augustus 2017 wordt het publiek onder de iconische, zeer herkenbare Grand Chapiteau op Brussels Expo uitgenodigd om te ontsnappen en te genieten van een boeiende, acrobatische reis door de evolutie van de mensheid. Rijk aan kleuren en vol visuele verrassingen, verrast TOTEM een publiek van alle leeftijden, met de vele acrobatische disciplines, die de aandacht vestigen op de eindeloze mogelijkheden van het menselijke lichaam en geest. Tickets voor de Brusselse show van TOTEM zijn beschikbaar vanaf maandag 6 februari via www.cirquedusoleil.com/totem.

Kijken

Over Totem – geschreven en geregisseerd door Robert Lepage Sinds de wereldpremière in 2010, raakten meer dan 4,8 miljoen toeschouwers geraakt door de intimiteit en de schoonheid van TOTEM (winnaar van de New York Drama Desk Awards voor Unique Theatrical Experience in 2013). Met een cast van 46 acteurs, circusartiesten, muzikanten en zangers, vestigt TOTEM de aandacht op een verzameling van spectaculaire, acrobatische toeren, doorheen een reeks van komedie en ontroerend theater en met baanbrekende digitale effecten.



Ergens tussen wetenschap en legende en doorspekt met inheemse scheppingsverhalen, volgt TOTEM de fascinerende reis van de menselijke soort: van oorspronkelijke amfibie tot z’n ultieme wens om te vliegen. Met een acrobatische voorstelling van het evolutieverhaal, verkent TOTEM de banden van de mens met andere soorten op onze planeet, zijn dromen en zijn oneindige mogelijkheden. Bekijk hier een interview met regisseur Robert Lepage over het concept: http://cirk.me/1a6CBhz.



Voor meer informatie: www.cirquedusoleil.com/totem

Over Cirque du Soleil

TOTEM is de28ste originele productie van Cirque du Soleil sinds 1984, en de veertiende show onder de ‘Grand Chapiteau’ oftewel ‘Big Top’. Cirque du Soleil verbaasde al meer dan 160 miljoen bezoekers in meer dan 400 steden op 6 continenten. Het bedrijf telt zo’n 4.000 medewerkers, waaronder 1.300 artiesten, afkomstig uit meer dan 50 verschillende landen.