› Cirque du Soleil met TOTEM voor de eerste keer in België

EUR 159.90

In mei 2007 opende het Novotel Luxembourg Centre op een boogscheut van bezienswaardigheden als de Petrusse en het Palais Grand Ducal. Het is een modern viersterrenhotel waar je over tal van faciliteiten beschikt zoals bijvoorbeeld een fitnesscenter. Comfort is hier één van de sleutelwoorden en dat merk je ook in de nieuwe Novation-kamers. Alle 150 kamers zijn harmonieus en kleurrijk ingericht, en uitgerust met airconditioning, een ruim bed, ergonomisch bureau, telefoon, televisie, minibar, draadloos internet, kluis en badkamer met bad of douche en toilet. (...)