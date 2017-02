Muziek | Vlaanderen Tweet

› De Romeo’s schrikken zich een hoedje: “Dit hadden wij écht niet verwacht!”

Ze werden er bij De Romeo's alle drie even stil van, toen ze door hun platenfirma op de hoogte werden gebracht van hun stunt.

“We konden het bijna niet geloven dat de mannen erin geslaagd zijn om amper één week na de officiële release, met hun nieuwe cd op nummer twee binnen te komen in de officiële Ultratop albumlijst. Ja, dit is een uitzonderlijke prestatie, zeker als je weet dat het hun vierde Top 5 album op rij is en dat de campagne voor deze ‘Vrienden voor altijd’-cd nog moet losbarsten. We hebben een paar signeersessies achter de rug, maar het grote campagne- en mediageweld is zich nu aan het uitrollen. Het wordt natuurlijk niet gemakkelijk om The XX van de nummer één positie te stoten, maar De Romeo’s hebben sterke troeven. Eén daarvan is hun bereikbaarheid. Snel gerekend, treden ze jaarlijks op voor 250.000 mensen en meer. Tel daarbij de gastoptredens, de promotieopdrachten en, last but not least, zijn ze ook nog eens heel bereikbaar voor hun fans. Hierdoor zijn we er zeker van dat dit album heel wat potentieel heeft. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit”, klinkt het bij platenfirma CNR / Vlaamse Sterren.



Ook in het Romeo’s-kamp heerst er meer dan tevredenheid. “Je hoopt altijd dat de mensen de weg vinden naar de nieuwe plaat die je gemaakt hebt. We hebben geen persconferentie gedaan voor dit album. ‪Maandag 13 februari kunnen er wel foto’s gemaakt worden en praten we ook over het nieuwe ‘Vrienden voor altijd'-album. Die dag stellen we onze Romeo’s Frikandel XXL officieel voor. Wat wel bijgedragen heeft tot deze mooie chart entry, is het werk en de de vele inspanningen die onze platenfirma en het Upstars-team voor ons gedaan hebben. Via hen hebben wij radio’s, tv-stations, kranten, magazines en online media benaderd, en zijn we vorige week ongegeneerd bij hen binnengevallen. Een heel fijne ervaring voor ons en aan de reacties van de mensen van de media te zien, konden zij ons bezoekje ook wel smaken."



Het nieuwe Romeo’s-album ‘Vrienden voor altijd’ is verschenen op het Vlaamse Sterren / CNR-label en is fysiek en digitaal te koop. Op de cd is ook de gelijknamige titeltrack terug te vinden. Het liedje is eveneens het themanummer van de eerste Romeo’s-film H.I.T. Hier kan je de videoclip bekijken.



‪Maandag 13 februari‪ stellen De Romeo’s hun nieuwe cd ‘Vrienden voor altijd’ en hun Romeo’s Frikandel XXL voor in Het Friethuis in Roosdaal.



Info over De Romeo’s kan je vinden op www.deromeos.be