Muziek | Vlaanderen Tweet

› Willy Sommers heeft nieuwe single: Geen Probleem

Wie Willy Sommers dezer dagen tegen het lijf loopt, zou er allerminst aan denken dat de man die voor hen staat stilaan de wettelijke pensioenleeftijd nadert. Nee, Willy straalt als vanouds, bruist van de energie en ziet 2017 gewoon als de start van een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Een feestelijk jaar dat leidt naar een gloednieuw album en dat wordt ingezet met de nieuwe single 'Geen probleem'. Een titel die op het lijf van Willy geschreven lijkt en niet toevallig een nummer van de Duitse zanger Ronald Kaiser.

"Mijn vrienden, familie en entourage zeggen inderdaad dat 'geen probleem' zowat mijn levensmotto moet zijn. Blijkbaar is dat zo'n beetje mijn standaard antwoord op de meeste vragen", aldus Willy Sommers. "Ach ja, ik stel mensen nu eenmaal niet graag teleur en daardoor heb ik moeite om 'neen' te zeggen, waardoor ik me soms wel eens wat zaken op de hals haal (lacht). Mijn nieuwe single is niet toevallig van de hand van Roland Kaiser. Roland schrijft schitterende nummers, wordt net als ik 65 dit jaar én is ook nog lang niet van plan om te stoppen. Er zijn dus wel wat gelijkenissen, alleen heeft hij 80 miljoen albums verkocht wereldwijd en ik…laat ons zeggen 'ook een zeer mooi aantal naar Vlaamse normen' (lacht). Ik word dan wel 65 dit jaar, maar dat wil niet zeggen dat ik stilaan aan mijn pensioen begin te denken, in tegendeel zelfs. Ik ben heel blij met het enorme succes van mijn verzamelalbum 'Het erfgoed van Willy Sommers' en de gelijknamige tournee, maar zie het absoluut niet als een definitief overzicht of mooie afsluiting van mijn carrière, eerder als het einde van een hoofdstuk. Mijn fans hoeven zich dus geen zorgen te maken, meer nog, ze mogen zich zelfs verheugen op een gloednieuw album dat uitkomt rond mijn 65ste verjaardag. De nieuwe single 'Geen probleem' vormt dus de officiële start van dat nieuwe hoofdstuk in mijn carrière en leven, een "derde jeugd" zeg maar, want mijn tweede heb ik ondertussen ook al gehad", besluit Willy Sommers met de hem kenmerkende eeuwige glimlach om de lippen.



'Geen probleem', de nieuwe single van Willy Sommers is verkrijgbaar op iTunes en kan u beluisteren op Spotify!