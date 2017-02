› Het Gala van de Gouden K's 2016: dit zijn de winnaars

Televisie | Vlaanderen Tweet

Vanavond werden in Paleis 12 in Brussel de Gouden K's 2016 van Ketnet uitgereikt. Tijdens het gala vielen de volgende artiesten, games, films en televisieprogramma's in de prijzen. Een overzicht.

Reeds uitgereikt deze ochtend:

Ketnet-tekenfilm van het jaar: Peter Pan

Game van het jaar: musical.ly



Uitgereikt deze avond:

Vrouwelijke tv-ster van het jaar: Tinne (Mila in Ghost Rockers).

Film van het jaar: Helden van de zee

Mannelijke muzikant van het jaar: Niels Destadsbader

Sportmoment van het jaar: De Rode Duivels op het EK 2016

Band van het jaar: K3

Mannelijke tv-ster van het jaar: Juan Gerlo

Babe van het jaar: Tinne Oltmans

Hype van het jaar: Pen Pineapple Apple Pen (Pikotaro)

Familieprogramma van het jaar: Belgium's Got Talent

Ketnet-serie van het jaar: Ghost Rockers

Song van het jaar: Justin Timberlake - Can't stop the feeling

Hunk van het jaar: Giovanni Kemper

Vrouwelijke muzikant van het jaar: Laura Tesoro

Ketnet-programma van het jaar: Ketnet Musical



Het Gala van de Gouden K's 2016 wordt uitgezonden zondag 5 februari 2016 om 8u30 op Ketnet.