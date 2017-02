› Bazart is grote winnaar van de MIA's 2016

EUR 79.90

In Maisières, vlak bij Bergen, kun je je van top tot teen laten verwennen in het nieuwe en bijzonder stijlvolle Sunsitive. Hier vind je onder één dak een zonnebankgedeelte, een beautycentrum, een nagelstudio en kun je wegdromen bij de zaligste massages. Het professionele en dynamische personeel schenkt je een warm welkom. In het beautycentrum heb je de keuze uit een groot gamma aan verzorgingen: gelaat, lichaam, epilaties, manicure, pedicure,? en ook massages volgens tradities van over de hele wereld, uitgevoerd met de producten van La Sultane de Saba. (...)