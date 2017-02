› Toots Thielemans wordt postuum gehuldigd met Lifetime Achievement Award op de MIA's

Evenement | Vlaanderen Tweet

Toots Thielemans wordt morgen postuum gehuldigd met de Lifetime Achievement Award op de jubileumeditie van de Music Industry Awards of MIA's.

Grootste Belgische muzikant Toots Thielemans is de beste artiest die ons land heeft voortgebracht. Hij is een man van vele verwezenlijkingen, maar zijn grootste verdienste is dat hij van de mondharmonica een hedendaags jazzinstrument heeft gemaakt.



Baron Jean-Baptiste Thielemans (1922-2016) start kort na WO II in de muziek als gitarist. Zijn grote voorbeeld is Django Reinhardt. De Amerikaan Larry Adler had hem tien jaar eerder al naar de mondharmonica geleid.



Zijn artiestenvoornaam wordt Toots, naar trompettist Salvatore ‘Toots’ Camarata en saxofonist Nunzio ‘Toots’ Mondello. In 1948 wordt het ernst wanneer hij mag meespelen in het orkest van Benny Goodman.

Wereldberoemd ‘Bluesette’ - met Toots als gitarist en fluiter - vestigt in 1962 zijn reputatie. Ray Charles en Ella Fitzgerald nemen gezongen versies van de evergreen op. De tunes voor succesfilms als ‘Midnight Cowboy’ (1969) en ‘The Getaway’ (1972) maken ook zijn harmonicaspel tot een begrip. "Het is een van de weinige instrumenten die een gevoel kunnen onderstrepen", aldus Toots.



De man laat op de meest uiteenlopende plaatsen sporen na. Bij Paul Simon, Billy Joel en Stevie Wonder, in ‘Sesamstraat’ en - dichter bij zijn geboortegrond - bij Will Tura en Ozark Henry.



Toots is 94 geworden. De lof na zijn heengaan loog er niet om. Buitenlandse kranten roemden hem als een van ’s werelds beste harmonicaspelers. Zijn goede vriend Quincy Jones noemt hem een van de grootste muzikanten van onze tijd. Op de tiende editie van de MIA's wordt hij gehuldigd voor zijn onschatbare bijdrage aan de Vlaamse muziek.



