› Take Twee Producties presenteert Mafkegels in Merksem en Antwerpen

Genieten van een twee uur durende avondshow vol sketches en muziek kan je in het NMKT in Merksem en binnenkort ook in het Fakkeltheater in Antwerpen. Met de productie Mafkegels ontmoet je Ben Bervoets en Jerry Verhaert, een olijk duo dat garant staat voor een avondje lachsalvo's.

Met Ben & Jerry start de show. We dachten een lekker ijsje gepresenteerd te krijgen, maar het was een komisch duo dat af en toe doet denken aan Gaston & Leo. "We willen eigenlijk niet vergeleken worden met de grootmeesters van de lach, maar het is wel een hele eer en een mooi compliment," vertelt Ben Bervoets aan de Sterrennieuws-redactie. "We willen dat iedereen die naar Mafkegels komt kijken, een leuke avond kan hebben," vult Jerry Verhaert aan. De 2 oprichters van Take Twee Producties namen 3 jaar geleden het gedurfde initiatief tot een nieuw theaterproductiehuis. Zonder enige vorm van subsidie weten ze met elk stuk een grotere schare fans op te bouwen.



Samen met Danny Nagels en Laura De Leeuw brengen ze een handvol sketches die onderbroken worden door de prachtige stem van Dorothy Wuyts. Zij zingt liedjes van Free Souffriau en Ann Christy (o.a. ‘Gelukkig Zijn’, ‘Ik Leef Voor Jou’ en ‘Dag Vreemde man’) onder begeleiding van pianist Pietro Ramman.



Is het NMKT in Merksem wel brandveilig? Twee brandweermannen, commandant John Van Den Brandt (Jerry) en korporaal (Ben), komen de zaal inspecteren. Ook de sketches 'Junkies' en 'Viswijven' zijn erg hilarisch. Ten tijde van lage interestvoeten heeft Jerry een creatieve oplossing gevonden waarbij je toch veel kan 'trekken' van de bank. Hij spaart namelijk bij een 'atypische bank', waar het personeel graag een handje toesteekt. 'Smoren' brengt verder het verhaal van een verstokt roker.



Verstand even op nul en genieten, dat kan bij 'Mafkegels'. Een bezoekje waard!

Volgende producties Au Bouillon Belge - van 3 tot en met 12 maart

Die van hier neffe - vanaf 21 april

Poppentheater 'Het Fortuin van Baron Pluim' - tijdens de herst- en kerstvakantie



Allemaal in het Fakkeltheater Antwerpen.

Info en tickets ‘Mafkegels’ is nog te bekijken tot en met 18 februari in het NMKT in Merksem. Vanaf 26 mei kan je voor enkele voorstellingen terecht in het Fakkeltheater in Antwerpen.



Tickets en info: 03/237 37 16

bbervoets@gmail.com

www.taketwee.weebly.com



Foto's van Mafkegels kan je bekijken in de Sterrennieuws-fotoreportage naast dit artikel!