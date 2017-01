Muziek | Vlaanderen Tweet

› Nieuwe single Yves Segers: Waar Is Mijn Vleeskroket

Aan de hand van het volume carnavalreleases die dezer dagen de revue passeren kan je best stellen dat de carnavalperiode van 2017 al wel degelijk werd ingezet. Zo ook voor Yves Segers, entertainer en ambiancemaker van het eerste uur! Yves zorgt ieder jaar steevast voor een nieuwe carnavalhit en doet dat ook dit jaar!

Ooit al eens teruggekeerd van uw plaatselijke frietkot, vol goesting om thuis te beginnen smullen van al dat lekkers... om dan onthutst vast te stellen dat ze iets van je bestelling vergeten zijn? Wel... we vermoeden dat Yves Segers het meermaals heeft meegemaakt want hij maakte er een liedje over. In zijn geval gaat het over een vleeskroket... maar het had natuurlijk even goed een loempia of een Romeo's XXL Frikandel kunnen zijn!



'Waar Is Mijn Vleeskroket'... Yves Segers en producer David Vervoort slagen er toch maar in om een carnavalhit te schrijven over een thema waar je misschien niet meteen aan zou denken wanneer je inspiratie zoekt! Maar voor Carnaval mag nu eenmaal alles! De single verschijnt vandaag als digitale download of via streaming en wordt één van de toppertjes op de jaarlijkse referentie van carnavalcompilaties 'Feesten Als De Beesten' die vanaf 10 februari a.s. in de rekken ligt.