Evenement | Vlaanderen Tweet

› Robot Pepper presenteert Belgian Tube Days

Op 5 maart 2017 is er de tweede editie van de Belgian Tube Days in de Waagnatie in Antwerpen. Een event waar YouTubers hun fans ontmoeten. Op de topaffiche staan onder andere kijkcijferkanonnen als Unagize, Kastiop, Gio, Olex en Joey Craig. Samen goed voor meer dan één miljoen YouTubekijkers. Maar vandaag wordt die affiche aangevuld met een wel héél erg bijzonder naam: Robot Pepper. Samen met zijn sidekick Amir Motaffaf, beter bekend als tienerster Gamil uit de nieuwe hitserie op Ketnet ‘4eVeR’, presenteert de robot op zondag 5 maart de Belgian Tube Days vanop het hoofdpodium. Een primeur voor België.

Kijken

Op zondag 5 maart 2017 komen de allergrootste YouTubers van België én Nederland naar Waagnatie in Antwerpen om hun kijkers te ontmoeten tijdens de Belgian Tube Days, een festival voor YouTubefans. In samenwerking met Cronos Groep uit Kontich, komt ook Pepper langs.



Pepper is een Japanse robot en uitgerust met sensoren, als microfoons, camera’s, luidsprekers, aanraaksensoren en dieptesensoren.



Katrien Hennin van Cronos Groep: “We zijn erg blij dat we deze Belgische primeur aan de Belgian Tube Days kunnen geven. Want technologie en YouTube gaan hand in hand.”



Organisator Dirk Timmerman van CNR Music: “Robot Pepper en sidekick Amir zullen vanop het hoofdpodium spectaculaire challenges, slams en battles tussen de YouTubers aankondigen en becommentariëren. Pepper zal ons op de mainstage een toegevoegde waarde aan het YouTube-kijkend publiek geven waarbij we vooral uitkijken naar Peppers selfiesessie tijdens het evenement.”