› Belgische band The 5 AM grijpt net naast Oscarnominatie

De Belgische band The 5 AM die op de shortlist stond voor een Oscarnominatie in de categorie 'Best Original Song' is uiteindelijk niet gekozen door de Academy als finalist. De Belgen bevonden zich in goed gezelschap tussen su-persterren als Justin Timberlake, Sia en Pharell Williams. The 5 AM was de Academy leden opgevallen met hun song Runnin’ Runnin’ die als soundtrack onder de Amerikaanse film ‘What Happened Last Night’ stond.

'Dit smaakt naar meer' Hoewel de bandleden wel hoopten op een officiële nominatie was de uiteindelijke keuze geen heel grote verrassing voor de band. Christophe, zanger/gitarist van The 5 AM, "De shortlist was al een enorme verassing voor ons na een waanzinnige periode waarin we hebben opgetreden vanuit een luchtballon, waarin we met 2 songs in een Holly-woodfilm terecht kwamen en waarin we zelfs acte de presence hebben gegeven op het filmfestival in Cannes. Be-langrijk is dat we dit jaar onze muziek op de kaart hebben gezet. Dit smaakt absoluut naar meer."

Toekomstplannen Een nieuw hoofdstuk van The 5 AM is in de maak met een zojuist gestarte crowdfund campagne. In een wervelende video nodigt de band hun achterban en sympathisanten uit om de plannen voor een eerste single, een videoclip en een nieuw album te ondersteunen. De band beloont donateurs op veel verschillende manieren: een gesigneerde CD, een rol in de volgende videoclip of zelfs een exclusieve deelname aan de volgende The 5 AM stunt. Binnen enkele uren na het online gaan van de campagne werd de film op de crowdfund site en op de Facebookpagina van The 5 AM al meer dan 1000 keer bekeken. Voor 20 maart hoop de band een bedrag van 30.000 dollar bij elkaar te krijgen.