Festival | Vlaanderen Tweet

› Wie draait er op Tomorrowland 2017?

Om klokslag 14u00 liet Tomorrowland gisteren voor het eerst in zijn kaarten kijken. Een mysterieuze animatie met magische kaarten onthulde de eerste artiest die op vrijdag 21 juli, de Mainstage zal bestijgen: Carl Cox. Enkele uren later werden de kaarten opnieuw geschud en volgde een verrassende combinatie waarin diverse artiesten elkaar opvolgden. Klinkende namen als Alison Wonderland, Alok, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Chris Liebing, Claptone, Dave Clarke, Eats Everything, Edu Imbernon, Eric Prydz, Flux Pavilion, Frequencerz, Hard Driver, Jauz, Kölsch, Netsky, Nic Fanciulli, Oliver Heldens, Pan-Pot, Paul Kalkbrenner, Paul Van Dyk, Roger Sanchez, Solomun, Sub Zero Project volgden elkaar vloeiend op.

Kijken

Deze week zullen er elke dag nieuwe namen gelanceerd worden.



De Nederlandse Afrojack is al jaren kind aan huis maar host nu voor de eerste maal zijn ‘Jacked’ stage. Eveneens aanwezig: drum and bass pionier Andy C, co-founder van Ram Records dat samen met Star Warz het 25-jarige bestaan van het label viert op Tomorrowland. Net als de Bonzai All Stars, die evenveel kaarsen mogen uitblazen op de taart van hun legendarisch label Bonzai Records. Het label liet weten dat we 2017 nog veel verrassingen in petto heeft.



Het Canadese Art Department is terug van weggeweest op Tomorrowland. Joris Voorn zal trouwens net als Carl Cox een Daybreak Sessions van 3 uur brengen (en meer dan één keer opdraven, wordt vervolgd). De Japanse techno grootmeester Ken Ishii is opnieuw van de partij, net als het melodieuze Kollektiv Turmstrasse.



Aan vrouwelijk DJ geweld geen gebrek: Krewella, techno queen Nicole Moudaber en Lauren Lane bevestigden hun aanwezigheid en zullen hun mannetje staan. Verder ook Loco Dice, Lost Frequencies, Maceo Plex en Mark Knight zal zijn eigen stage Toolroom LIVE hosten.



De huidige nummer één DJ Martin Garrix mag voor het eerst zijn eigen STMPD RCRDS stage aanvoeren. Martin Solveig keert terug met zijn aanstekelijk My House concept. De Duitse Matthias Tanzmann lanceerde een prachtig nieuw album en zal zijn tunes in De Schorre laten horen. Radical Redemption en Zatox zullen menige hartslag doen versnellen en brengen snoeiharde beats. De veelzijdig getalenteerde Seven Lions vervoegt de rangen, terwijl DJ Snake voor de eerste maal zijn energie zal loslaten op de Mainstage. Sven Väth keert naar jaarlijkse traditie terug met zijn Cocoon familie om hun mooiste techno selectie te doen spreken via vinyl. De Franse stielman Technasia is terug van weggeweest en zal naar goede gewoonte op 3 decks spelen. The Magician laat zijn toverkunsten los op zijn eigen Potion stage. Tot slot zal Yellow Claw hun Barong Family meenemen voor een stevige family reunion.



Hou de komende dagen de social platformen in de gaten… “Amicorum Spectaculum” draagt niet voor niets de term “spektakel”.



Wie deze dubbele editie van het festival absoluut niet wil missen, kan zich tot 4 februari (12:00 CET) pre-registreren via tomorrowland.com. Alle informatie rond de Tomorrowland tickets, de verschillende Global Journey en DreamVille formules vind je ook op de website.



Alle info: www.tomorrowland.com