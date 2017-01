Radio | Vlaanderen Tweet

› Minister Kris Peeters kondigt een hervorming van de garantiewetgeving aan

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters beloofde vanmorgen in het Radio 2-programma De Inspecteur een hervorming van de huidige garantiewetgeving. "Zeer goed nieuws," vindt presentator Sven Pichal. Het is in zijn dagelijkse radioprogramma één van de meest gehoorde problemen. Daarnaast vertelde Peeters ook werk te willen maken van een nog betere consumentenbescherming in de bank- en verzekeringssector.

Deze week luistert Sven Pichal in De Inspecteur op Radio 2 elke dag naar de nieuwjaarsbrief van iemand die met de consumenten begaan is. Vanmorgen was het de beurt aan de Minister van Consumentenzaken Kris Peeters om zijn nieuwjaarswensen en goede voornemens uit te spreken.



Hij wil vooral die zaken aanpakken waarover hij vorig jaar veel meldingen heeft gekregen op meldpunt.belgië.be.



Kris Peeters:

“We ondernemen actie voor de vele mensen die een probleem hebben met het afdwingen van hun recht op garantie. We maken daarom de wetgeving dit jaar strenger en we verlengen de periode waarin de bewijslast bij de producent en de leverancier ligt. In goed overleg met onze handelaars uiteraard, want zij mogen niet het kind van de rekening worden.”



Inspecteur Sven Pichal kan dit alleen maar toejuichen:

“Het deed me ontzettend veel plezier deze belofte van de minister te mogen horen in zijn nieuwjaarsbrief. De consument blijft momenteel nog al te vaak in de kou staan als het over garantierecht gaat. Het is zo dat de consument nu na zes maanden moet kunnen bewijzen dat het probleem niet aan hem ligt en dat blijkt heel vaak een onmogelijke opdracht. De eerste week van september was dat nog maar eens pijnlijk duidelijk tijdens mijn garantieweek. En ik krijg nog dagelijks mails van luisteraars met garantieproblemen."

Consumenten beschermen in bank-en verzekeringssector Deze belofte over nieuwe garantieregels was trouwens niet de enige van Kris Peeters. Zo wil hij ook de consumentenbescherming in de bank- en verzekeringssector verder verhogen en wil hij inzetten op gedragscodes voor verschillende sectoren.



Kris Peeters:

“De gedragscode voor de energiesector gaan we bijvoorbeeld actualiseren. Ik wil ook snel werk maken van een gedragscode over deur-aan-deur verkoop én over gedegen informatie over software-updates en terugroepacties bij auto’s.”



In die autosector wil Peeters trouwens ook werken aan een uitbreiding van de gegevens die op de car-pass staan en een app ontwikkelen waarmee de eigenaar van de auto de gegevens op die car-pass gemakkelijk kan bekijken.



De Inspecteur met Sven Pichal, elke werkdag tussen 8 en 9 uur op Radio 2.