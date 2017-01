Evenement | Vlaanderen Tweet

› MoMu trekt opnieuw meer dan 100.000 bezoekers

In 2016 bezochten in totaal 100.657 mensen het ModeMuseum provincie Antwerpen. Daarmee klokt het MoMu voor het tweede jaar op rij af boven de 100.000 bezoekers. Grootste trekpleisters waren de tentoonstelling ‘Rik Wouters en het huiselijk utopia’ in samenwerking met het KMSKA (tot 26 februari 2017) en de expo over het Brusselse modehuis Natan.

Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens is tevreden met de resultaten van het MoMu: “Met opnieuw meer dan 100.000 bezoekers heeft het ModeMuseum zijn op één na meest succesvolle jaar ooit achter de rug. Enkel 2015 scoorde nog beter (130.000 bezoekers) dankzij de succesvolle tentoonstelling rond Dries Van Noten. Ter vergelijking, in de jaren vóór 2015 bezochten gemiddeld zo’n 80.000 mensen het MoMu. We kunnen dus gerust spreken van een indrukwekkende toename in de laatste jaren.”



Ook directrice van het ModeMuseum Kaat Debo is onder de indruk en kijkt al uit naar 2017: “Deze cijfers zijn een bewijs dat we goed werken en dat Antwerpen op de internationale kaart staat als modestad. Het valt ook op dat we twee keer scoren met tentoonstellingen met een sterk internationaal potentieel: het werk van Dries Van Noten en nu dat van Rik Wouters. Beiden zijn in Vlaanderen en ver daarbuiten duidelijk publiekslievelingen. Voor 2017 trekken we deze lijn verder. Voor het voorjaar plannen we een internationale toptentoonstelling over de Hermès-jaren van Martin Margiela. Zijn werk bij Hermès leeft tot op heden door in het werk van hedendaagse ontwerpers. De tentoonstelling opent op 31 maart. Ook voor het najaar en voor de galerij staat er nog heel wat op het programma.”

Modejaar 2020 “De indrukwekkende bezoekerscijfers van het MoMu zijn een mooie boost in aanloop naar het Modejaar 2020.”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens. “We zijn in volle voorbereiding van een grondige renovatie en uitbreiding van het ModeMuseum en het is belangrijk om het huidige momentum vast te houden. Er is in 2015 zwaar geïnvesteerd in de grote Dries Van Noten-tentoonstelling en het is prachtig om te zien dat deze inspanningen ook dit jaar nog hun vruchten afwerpen. Het ModeMuseum is klaar om het vlaggenschip te worden van het Modejaar 2020 in Antwerpen.”