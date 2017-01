Televisie | Vlaanderen Tweet

› Wonen.tv: reportagemagazine met Marcel Vanthilt boordevol nuttige tips en sprankelende inspiratie

Vanaf woensdag 18 januari neemt Marcel Vanthilt een duik in de wereld van immo. Wonen.tv is een gloednieuw televisieprogramma en een uitgebreide website met Marcel Vanthilt over wonen in al zijn aspecten: kijkers en lezers krijgen er tips, weetjes en informatie over wonen, (ver)huren, (ver)kopen en (ver)bouwen.

Iedereen woont ergens, of het nu in een gekocht, gehuurd, of zelfgebouwd huis of appartement is. Een eigen woonst brengt heel wat voordelen met zich mee: als eigenaar mag je helemaal je zin doen met het huis. Maar ook huren kan voordelig zijn, wanneer je op een huisbaas kan vertrouwen bij moeilijkheden. Soms is het echter moeilijk om door de bomen het bos te zien, en kan wonen ook heel wat beslommeringen met zich meebrengen. Wonen.tv speelt in op al die vragen en problemen:

• Kan ik mijn huis zomaar verhuren?

• Wat dekt mijn brandverzekering?

• Zou ik beter een nieuwbouw zetten of een huis renoveren?

• Kan de huisbaas een huisdier verbieden?

• Moet ik mijn huis beter isoleren?



Marcel zoekt antwoorden op al deze vragen, en nog veel meer. Naast informatie biedt Wonen.tv sprankelende inspiratie. Kijk mee binnen in bijzondere huizen, volg hoe mensen zelf hun verbouwingsproject voltooien, ontdek tien Belgische toparchitecten, en kom te weten hoe het is om op een andere plek in de wereld te wonen. Wie geïnspireerd werd door al dat bijzonders, kan daarna zelf aan de slag met erg concrete, praktische tips om in zijn eigen woonomgeving toe te passen. Marcel wordt daarin gesteund door Katrien Vanderlinden en Dag Boutsen.



Wonen.tv: vanaf 18 januari elke woensdag om 20.40 uur op Eén