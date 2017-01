› Nieuwe single Steve Tielens feat. Monique heet Ik en Monique

Muziek | Vlaanderen Tweet

De voorbije maanden veroorzaakte hij regelmatig ophef door wat Vlaanderen te zien kreeg in het VIER programma 'The Show Must Go On'. Vlaanderen keek maar al te gretig toe hoe Steve Tielens iedereen week z'n trouwe assistente Monique te pas en te onpas liet opdraven voor z'n grillen en grollen. Snel werd duidelijk dat Steve en Monique wel degelijk hartsvrienden door dik en dun zijn, ook al zitten ze constant op mekaars kap.

Nu Monique stilaan in Vlaanderen een begrip is geworden kon een single niet meer uitblijven, Steve vroeg haar dan ook om mee te werken aan z'n nieuwste single 'Ik en Monique', een nummer waarmee het duo duidelijk mikt op de aankomende carnavalperiode. De single is vanaf maandag verkrijgbaar als digitale download, via streaming of uitzonderlijk fysiek te koop aan de fanstand van Steve Tielens.



Ook op de clipzenders maakt Monique haar debuuut want in de gelijknamige videoclip krijgen we Monique te zien in heel wat verschillende rollen!