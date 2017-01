› Ghost Rockers brengen nieuwe single en videoclip uit: Alles

EUR 134.90

In het centrum van Brussel, vlak bij de Botanische tuinen, ligt het statige Crowne Plaza Brussels - Le Palace. Het hotel heeft een rijke geschiedenis, want het hoorde al vanaf de opening in 1908 tot het rijtje van wereldberoemde luxehotels. De kamers zijn ingericht in art-decostijl en beschikken over airconditioning, een mooie badkamer met bad of douche, kabeltelevisie, bar, telefoon en gratis draadloos internet. Het hotel heeft een trendy restaurant met een innovatieve keuken waar geregeld Belgische specialiteiten in de kijker worden gezet. (...)