› Nieuw op Canvas: Around the world in 80 faiths

In Around the world in 80 Faiths trekt de Anglicaanse maar allesbehalve orthodoxe dominee Peter Owen Jones de wereld rond op zoek naar god en religieuze diversiteit. Op een jaar tijd is hij getuige van 80 verschillende rituelen en ceremonies in zes continenten. Hij ontdekt dat god overal is, maar er lang niet overal hetzelfde uitziet.

In zijn religieuze roadmovie trotseert Pete Owen Jones woestijnen, bergen en oerwouden. Zijn reizen brengen hem van voodoomissen in West-Afrika naar taoïstische ceremonies in China en Taiwan, van het festival van de naakte man in Japan naar de begrafenis van een Indonesische vrouw die al 20 jaar dood is. Hij maakt kennis met razend snel groeiende nieuwe religies, zoals de Pinksterbeweging, en beleeft de laatste rituelen van de uitstervende cultus van de Bosjesmannen in Botswana.



Vanaf zondag 8 januari om 20.15 u. op Canvas.