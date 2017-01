Film | U.S.A. Tweet

› WIN WIN WIN: DVD's van Ghostbusters

Sterrennieuws blijft in een gulle bui in 2017. We mogen DVD's weggeven van Ghostbusters. Waag snel je kans door deel te nemen aan onze wedstrijd.

Ghostbusters maakt zijn langverwachte terugkeer met Paul Feigs unieke en hilarische versie van de klassieke, bovennatuurlijke komedie met de topkomieken van deze tijd: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones en Chris Hemsworth. Samen trachten ze Manhattan te redden van een plotselinge invasie van geesten en spoken en het slijm dat de stad overspoelt.

Credits Regisseur: Paul Feig



Acteurs:

Kate McKinnon

Kristen Wiig

Melissa McCarthy

Chris Hemsworth

Bill Murray

Sigourney Weaver

Dan Aykroyd

Elizabeth Perkins

Michael Kenneth Williams



Release datum DVD & Blue-ray: 7/12/2016

Beschikbare dragers: DVD & Blu-ray

Genre: Actie, Komedie, Science-fiction

Oorsprong film: USA

Duurtijd film: 1u57

Deze wedstrijd loopt van 4 januari tot en met 10 januari 2017 (23u59).

› Gepubliceerd woensdag 4 januari 2017 om 20:00 uur door Robrecht Van Goolen

Sterrennieuws Wedstrijd

Deze wedstrijd is afgesloten.

Ben je bij de winnaars? We contacteren je per e-mail.