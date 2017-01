Muziek | Vlaanderen Tweet

› Staf Coppens en zijn gezin keren terug naar 1993

VTM wordt op donderdagavond een tijdreisbureau. Elke week krijgt een bekende Vlaming de kans om samen met zijn of haar gezin terug te reizen naar het jaar waarin hij of zij 12 was. Van vrijdag- tot zondagavond logeren ze in een huis dat helemaal is ingericht zoals in dat jaar. Daar zullen ze leven, eten, ontspannen, tv-kijken, kleren en kapsels dragen en partyen like it’s 19XX. Want vroeger was alles beter. Of toch niet helemaal? Staf Coppens keert in aflevering 1 terug naar 1993. Later volgen nog Erik Goossens (1979), Herman Verbruggen (1975) en Sven De Ridder (1986).

Op donderdag 5 januari 2017 stuurt An Lemmens collega Staf Coppens, zijn vrouw Monique en hun kinderen Beau (8) en Nora (7) terug de tijd in. Zij keren terug naar 1993, toen Staf 12 was. Het jaar waarin België onverwacht afscheid moet nemen van Koning Boudewijn en Albert met de daver op het lijf en in zijn handen de eed aflegt als nieuwe koning der Belgen. Bill Clinton treedt aan als president van de Verenigde Staten van Amerika. En Barbara Dex zingt zich eervol naar de laatste plaats op het Eurovisiesongfestival.



Maar 1993 is voor Staf het jaar waarin hij zich een breuk eet in de snoepwinkel van zijn ouders, hij op vlinders jaagt in de diervriendelijke jeugdbeweging en vooral veel kattenkwaad uithaalt met z’n oudere broers. Het is ook het jaar van 2 Unlimited, Baywatch, Morgen Maandag en.. het tijdperk van de gênante kledij. Fleecepulls met foute prints, epauletten waar je iemands oog mee kan uitsteken en jeansbroeken die nooit echt goed zitten. Het kon allemaal. Meer zelfs, het moést in de jaren 90.



Al bij de start moet de familie Coppens hun smartphones afgeven. En het adres van het huis krijgen ze op een papiertje. Want in 1993 had niemand een gps. Een oldtimer van toen zorgt meteen voor de eerste flashbacks. Eénmaal in het huis ontdekken de Coppensen de mode, de gadgets en de tv-programma’s van toen.



Een heel weekend lang doen Staf, Monique, Beau en Nora activiteiten die typisch waren toen Staf 12 was. Ze duiken in de cd-collectie, lezen de kranten van toen en ravotten in de tuin. Tijdens het weekend komt ook An Lemmens als vriendin des huizes nog eens over de vloer. En aan het einde van het weekend wil zij uiteraard graag van het gezin horen of de trip terug naar 1993 de moeite waard was. Was het nu vroeger echt beter, of toch maar niet?



Groeten Uit: aflevering 1 op donderdag 5 januari 2017 om 20.35 bij VTM