› Kan koning Ragnar zijn troon behouden in nieuw seizoen Vikings?

Vikings is helemaal terug van weggeweest. Vanaf 8 januari 2017 pakt Q2 uit met dubbelafleveringen van het langverwachte nieuwe, vierde seizoen van de negenvoudig Emmy Award-genomineerde dramareeks. Vikings volgt de avonturen van Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), de grootste Viking-held van zijn tijd.

Lust, wraak en veroveringen is waar het opnieuw om draait in het vierde seizoen van het Noorse avontuur van Ragnar. Het verhaal eindigde vorig seizoen met de grootse veldslag in Parijs, waar koning Ragnar nipt de vijand versloeg. Zijn terugkeer naar Kattegat in het vierde seizoen verloopt niet zoals gepland, want de leider van de machtige Vikingen is erg verzwakt. Het nieuws van Ragnars slechte toestand zorgt voor snode plannen bij de andere machtsbeluste Vikings, waaronder ook zijn echtgenote Aslaug en zijn zoon Bjorn. Ze zien hun kans om de koning van de troon te stoten. Ondertussen krijgt koningin Lagertha op haar beurt te maken met vertrouwelingen die de macht willen grijpen en verraadt Rollo zijn voorouders door in Frankia te blijven. Ook Floki blijft niet gespaard: hij kent de gevolgen na zijn brutale daden tegen priester Athelstan.



Michael Hirst (schrijver Vikings): “Dit seizoen is helemaal anders dan we gewoon zijn. De verhaallijnen zijn geïnspireerd op waargebeurde verhalen, zoals Bjorn die zeilt over de Middellandse Zee en Ivar die de meest gevreesde krijger aller tijden wordt. Het vierde seizoen is geen verhaal over één persoon, maar een vertelling over Ragnar en zijn zonen.”

NAAST DE VASTE CAST OOK NIEUWE PERSONAGES Ragnar (Travis Fimmel), Rollo (Clive Standen), Lagertha (Katheryn Winnick), Aslaug (Alyssa Sutherland), Floki (Gustaf Skarsgård) en Bjorn (Alexander Ludwig) zijn maar een paar bekende gezichten van de cast die terugkeren in het vierde seizoen van Vikings.



Naast de vaste cast maken ook een paar nieuwe personages hun intrede, waaronder koning Harold Finehair (Peter Franzén), die de koning van Noorwegen wil worden en een potentiële bedreiging is voor Ragnar, Halfdan the Black (Jasper Pääkkönen), de gewelddadige jongere broer van koning Harold, en Dianne Doan (Yidu), een vrouw die meteen de aandacht van Ragnar trekt.

TATOEAGES GEBASEERD OP SCANDINAVISCHE GESCHIEDENIS In Vikings zijn tatoeages niet weg te denken en dat is niet toevallig. De vele tatoeages zijn gebaseerd op echte ontwerpen uit de Scandinavische geschiedenis. Zo komen de plaatjes van Rollo van Fenrir de wolf, een monster uit de Noorse mythologie. De raaf op Ragnars hoofd symboliseert Odin. Make-up designer Tom McInerney vertelde dat hij steeds elementen toevoegt aan de raaf wanneer er iets belangrijks gebeurt in Ragnars leven.

AFLEVERING 1 OP ZONDAG 8 JANUARI 2017 OM 21.00 De grootse veldslag in Parijs, waar koning Ragnar de vijand nipt versloeg, is voorbij. Zijn terugkeer naar Kattegat loopt echter niet zoals gepland, want de leider van de machtige Vikingen is er erg aan toe. Ragnar ligt gekluisterd aan zijn bed, terwijl er heel wat op komst is waarop hij geen controle kan uitoefenen. Ondertussen beveelt Bjorn dat Floki gearresteerd wordt voor de moord op Athelstan en Rollo bedriegt zijn Viking-bondgenoten.

AFLEVERING 2 OP ZONDAG 8 JANUARI 2017 OM 21.55 Terwijl Ragnar en Floki het nog steeds oneens zijn met elkaar in Kattegat, probeert Rollo in Parijs zijn nieuwe bruid, Prinses Gisla, voor zich te winnen. Ondertussen worden de overlevingstechnieken van Bjorn op de proef gesteld in de wildernis en geeft koning Ecbert zijn zoon Aethewulf de taak om koningin Kwenthrith te redden in Mercia.



VIKINGS - SEIZOEN 4

NIEUW BIJ Q2 VANAF 8 JANUARI 2017

ELKE ZONDAGAVOND DUBBELAFLEVERINGEN OM 21.00