KLUBBB3: eerste tournee en tweede album in 2017 Het internationale muziekproject KLUBBB3 dat vorig jaar door de drie vrienden Florian Silbereisen (Duitsland), Jan Smit (Nederland) en Christoff (België) is opgezet, heeft zich in het afgelopen jaar tot één van de meest succesvolle schlager-acts van Duitsland ontwikkeld. Mensen die dachten dat de in 2016 ontstane 'Schlagerbooom' een modeverschijnsel zou zijn, worden nu nadrukkelijk gewaarschuwd, want: "jetzt gehts's richtig los!" De debuut cd "Vorsicht unzensiert!" veroverde in het begin van 2016 direct de internationale album-charts, in vijf landen tegelijkertijd! De internationale schlagerband KLUBBB3 stond acht weken in de Duitse Top 10 – langer dan iedere andere nieuwe schlager-act uit 2016. Intussen is de CD zowel in Duitsland, België als Oostenrijk met goud bekroond.



In oktober 2016 presenteerden de drie voor de eerste keer een grote zaterdagavond-show op de Duitse zender ARD en de Oostenrijkse zender ORF: “Schlagerbooom – Das Internationale Schlagerfest”. In de legendarische Westfalenhalle in Dortmund vierden zij samen met de grootste Schlager-sterren uit de hele wereld, meer dan 10.000 toeschouwers en met meer dan zeven miljoen kijkers de schlager-tv-show van het jaar.

Nieuw album: “Jetzt erst recht!” Het nieuwe album “Jetzt geht’s richtig los!”, dat op 6 januari zal verschijnen, sluit qua concept naadloos aan op het eerste album. Uwe Busse, de componist van de in Duitsland ongekend populaire schlager-band ‘die Flippers’, en Tobias Reitz, de waarschijnlijk succesvolste tekstschrijver van het moment op schlagergebied, hebben voor dit album wederom heerlijke schlagers afgeleverd.



Als eerste single verschijnt “Jetzt erst recht!” – een motiverend feestnummer om mee te zingen en om op te feesten.



KLUBBB3 heeft met hun pure schlagers zonder compromissen de hernieuwde schlager-feeling bij het publiek opgewekt. Door KLUBBB3 is er sprake van een ware wederopstanding van de schlager in de puurste vorm. KLUBBB3 is trouw gebleven aan hun originele schlagers. De jongens hebben er voor hun nieuwe nummers echter nog een schepje bovenop gedaan. De onmiskenbare en unieke KLUBBB3-sound met veel power en energie, zorgt voor een generatie overstijgende feeststemming.

Eerste tournee VOORJAAR 2017 In het voorjaar van 2017 gaat KLUBBB 3 met het nieuwe album op zak voor het eerst op een grote tournee. Zij doen dit in het kader van de live-show ‘DAS GROSSE SCHLAGERFEST’, die door Florian Silbereisen wordt gepresenteerd. In 30 steden in Duitsland, Oostenrijk en België nodigt KLUBBB3 de mensen uit voor het DAS GROSSE SCHLAGERFEST – Die Party des Jahres! – gepresenteerd door Florian Silbereisen.



08-03-2017 Hof/Saale, Freiheitshalle

09-03-2017 Leipzig, Arena

10-03-2017 Hannover, Swiss Life Hall

11-03-2017 Riesa, SACHSENarena

12-03-2017 Hamburg, Barclaycard Arena

13-03-2017 Münster, Messe und Congress Centrum Halle Münsterland - Congress Saal

14-03-2017 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

15-03-2017 Rostock, Stadthalle

17-03-2017 Trier, Arena Trier

18-03-2017 Köln, LANXESS Arena

19-03-2017 Halle/Westfalen, GERRY WEBER STADION

05-04-2017 Braunschweig, Volkswagen Halle

06-04-2017 Regensburg, Donau Arena

08-04-2017 Wien, Wiener Stadthalle

09-04-2017 Passau, Dreiländerhalle

11-04-2017 Nürnberg, Frankenhalle

12-04-2017 Kempten, bigBOX Allgäu

13-04-2017 Saarbrücken, Saarlandhalle



14-04-2017 Merksem (Anvers/Antwerpen), Lotto Arena Antwerpen



19-04-2017 Chemnitz, Chemnitz Arena

20-04-2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

21-04-2017 Magdeburg, GETEC Arena

22-04-2017 Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

23-04-2017 Erfurt, Messe

24-04-2017 Kiel, Sparkassen-Arena Kiel

01-05-2017 Ingolstadt, Saturn Arena

02-05-2017 Freiburg, Rothaus-Arena

03-05-2017 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

05-05-2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06-05-2017 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA



