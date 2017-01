Muziek | Vlaanderen Tweet

› Swoop lanceert nieuwe single De Sardienendans

Het jaar is nog maar net begonnen en de eerste singles zijn al weer een feit. Zo ook voor Vlaanderen's populairste partyband bij uitstek Swoop. En als je dacht dat alle gekheid was achtergebleven in de nacht van de voorbije jaarwisseling dan heeft u het mis, want het kan altijd gekker... met dansende sardienen bijvoorbeeld!

De titel 'De Sardienendans' klinkt misschien wat minder alledaags, maar als u het nummer eenmaal hoort komt u er niet meer van weg. Een oorwum eersteklas die nu al menig mensen op de dansvloer laat huppelen als zijnde op mekaar geplette sardientjes! Dit zou wel eens dé carnavalhit van 2017 kunnen worden, alle potentieel is aanwezig in deze song die enig in z'n soort is.



De single is de voorbode van het nieuwe album '15 Jaar Swoop' dat op vrijdag 13 januari a.s. verschijnt.