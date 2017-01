› Genomineerden Gala van de Gouden K's zijn bekend

Televisie | Vlaanderen Tweet

Voor de vierde editie van Het Gala van de Gouden K's pakt Ketnet groots uit. Op zaterdag 4 februari worden in Paleis 12 in Brussel duizenden kinderen en heel wat bekend volk verwacht. Tijdens een spetterende awardshow komen we te weten wie of wat in het afgelopen jaar in de media, de showbizz en de sport het populairst was bij de Vlaamse kinderen.

Tijdens het Gala worden onderscheidingen uitgereikt in 16 categorieën met telkens vier genomineerden: van songs tot sterren, van games tot babes, en van hunks tot hypes. De winnaars worden gekozen door de Ketnetters zelf. Nieuw dit jaar is de categorie 'familieprogramma'. Het Gala van de Gouden K's 2016 werd vanochtend gelanceerd in Kingsize Live. Stemmen kan op ketnet.be, vanaf nu tot woensdag 11 januari om 20.00 u.



Het Gala van de Gouden K’s 2016 wordt uitgezonden op zondag 5 februari op Ketnet.

Kinderen baas op Gala van de Gouden K's Vanmorgen werden in Kingsize Live op Ketnet de genomineerden van de 16 categorieën bekendgemaakt. De genomineerden zelf werden bepaald door een brede bevraging bij Ketnetters en mensen in de media. Vanaf vandaag kunnen kinderen via ketnet.be stemmen op hun favorieten in de 16 categorieën. Zij bepalen wie er na het Gala met de felbegeerde trofeeën naar huis gaan.

Event én tv-uitzending Nieuw dit jaar is dat duizenden Ketnetters (en hun ouders) het Gala van de Gouden K's kunnen bijwonen. Het Gala is voor het eerst een groots event en vindt plaats op zaterdag 4 februari in Paleis 12 in Brussel. Tickets voor dit event zijn nog steeds te koop en meer informatie is te vinden op ketnet.be. Daags na het event, op zondagochtend 5 februari, volgt de uitzending op Ketnet.

16 categorieën Op het Gala van de Gouden K’s 2016 worden 16 awards uitgedeeld. Een overzicht:



Familieprogramma van het jaar:

• De Buurtpolitie (VTM)

• Thuis (Een)

• Belgium's got talent (VTM)

• The Voice van Vlaanderen (VTM)



Mannelijke TV-ster van het jaar:

• William Boeva (Boeva & the games)

• Giovanni Kemper (Ketnet Musical, Nachtwacht en De KetnetBand)

• Nico Van Hole (Helden)

• Juan Gerlo (Ghost Rockers)



Vrouwelijke TV-ster van het jaar:

• Kristel Verbeke (Generatie K)

• Laura Tesoro (Ketnet Musical, Belgium's got Talent)

• Maureen Vanherberghen (Helden, De KetnetBand)

• Tinne Oltmans (Ghost Rockers)



Mannelijke muzikant van het jaar:

• Tourist LeMC

• Lost Frequencies

• Niels Destadsbader

• Loïc Nottet.



Vrouwelijke muzikant van het jaar:

• Maureen Vanherberghen

• Emma Bale

• Laura Tesoro

• Natalia



Band van het jaar:

• De KetnetBand

• Ghost Rockers

• K3

• Zwartwerk



Song van het jaar:

• K3: Ushuaia

• De KetnetBand: 100%

• Justin Timberlake: Can't stop the feeling

• Laura Tesoro: What's the pressure



Hunk van het jaar:

• Sieg De Doncker

• Giovanni Kemper

• Matthew Michel

• Yannick Carrasco



Babe van het jaar:

• Tinne Oltmans

• Laura Tesoro

• Klaasje Meijer

• Lenty Frans



Ketnet-serie van het jaar:

• Ghost Rockers

• D5R

• Nachtwacht

• Rox



Ketnet-programma van het jaar:

• Ketnet Musical

• Karrewiet

• Helden van de race

• Generatie K



Ketnet-tekenfilm van het jaar:

• Heksje Lilly

• Ninjago: Masters van Spinjitsu

• Zorro de Kronieken

• Peter Pan



Film van het jaar:

• Mega Mindy vs. Rox

• Trolls

• Helden van de zee

• Kung Fu Panda 3



Hype van het jaar:

• Pokémon Go

• De Rode Duivels

• Musical.ly

• Pen Pineapple Apple Pen



Game van het jaar:

• Pokémon Go

• Musical.ly

• Minecraft

• Fifa17



Sportmoment van het jaar:

• De Rode Duivels op het EK

• Nafi Thiam wint goud op de zevenkamp tijdens de Olympische Spelen

• Laurens Devis wint goud in het tafeltennis op de Paralympische Spelen

• De Red Flames plaatsen zich voor EK.