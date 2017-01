Televisie | Vlaanderen Tweet

› Het huis met Tom Waes: "Je denkt altijd dat je tekortschiet als ouder"

Morgenavond is Tom Waes te gast in Het huis bij Eric Goens. Daar vertelt hij een heleboel over zijn jeugd: hoe hij vroeger een echte kwajongen was die allerlei kattenkwaad uitstak. Hoe hij de auto van zijn grootvader stuk reed en die twee jaar lang moest afbetalen. Hoe hij het erg moeilijk had op school en drie keer het derde middelbaar deed: "Dat was verschrikkelijk. Ik zat toen midden in mijn pubertijd, dat is de periode dat niets goed is: je ouders niet goed, school niet goed, autoriteit niet goed. Ik wist alles beter."

Maar uiteindelijk is Tom goed terechtgekomen: "Ik noem dat geforceerd geluk. Je moet op het juiste moment wat geluk hebben of een kans krijgen om je te bewijzen, maar dan moet je het wel nog doen. En daar ligt volgens mij mijn kracht."



Tom is in de jeugdkamer erg openhartig over het vaderschap: "Ik vind als ouder dat het heel moeilijk is: ben ik goed bezig? Je denkt altijd dat je tekortschiet." En Toms broer en ouders komen langs voor het avondeten.



Het huis met Tom Waes: morgenavond om 20.40 uur op Eén.