› WIN WIN WIN: filmtickets voor A Street Cat Named Bob

Sterrennieuws mag filmtickets weggeven van A Street Cat Named Bob. Deze film komt vanaf 18 januari 2017 in de bioscoopzalen.

Synopsis Het hartverwarmende, waargebeurde en wereldberoemde verhaal over de vriendschap tussen straatmuzikant James en straatkat Bob.



James, een drugsverslaafde straatmuzikant die aan lager wal geraakt is, vindt een gewonde rode kater in zijn woning. Ondanks dat hij amper voor zichzelf kan zorgen, beslist hij om de kat te adopteren. Hij geeft hem de naam Bob. Met de steun van Bob, lukt het hem om zijn drugsverslaving te verslaan en zijn leven terug op de rails te krijgen.

Credits Regisseur: Roger Spottiswoode



Cast:

Luke Treadaway

Joanne Froggatt

Anthony Head

Caroline Goodall

Ruth Sheen



Genre: Komedie-drama



Duurtijd film: 1u43

