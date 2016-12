Media | Vlaanderen Tweet

› Gene Thomas doet het dagelijks, op een andere zender

Voor de meeste artiesten is de eindejaarsperiode iets rustiger dan normaal, behalve voor Gene Thomas. De populaire zanger / presentator is tot het einde van het jaar dagelijks te zien op televisie. “Elke dag tv maken, bij een andere zender en met een andere ploeg mensen. Het blijft keer op keer spannend”, zegt hij enthousiast.

De tv-week van Gene begon op 2de kerstdag. Toen zat hij in de sofa van Véronique De Cock in haar talkshow ‘Véronique 16’, die uitgezonden werd op FOX. Diezelfde maandag schoof Gene een eerste keer ‘Aan Tafel’ bij Rudi Moesen. De talkshow werd vorige week opgenomen in Bokrijk en is - tot en met vrijdag - dagelijks te zien op TV Limburg en TV Oost. Hoe ziet een Gene Thomas-dag eruit? Telenet-kijkers komen het donderdag te weten op Stories TV (kanaal 40), want dan gaat ‘Wintergrillen’-presentatrice Sarah De Backer op zoek naar het antwoord. Gene sluit zijn tv-jaar af bij MENT TV, waar hij op zaterdag 31 december te gast is is in ‘De Ment Top 100’. “En het stopt niet, want een aantal regionale- en digitale zenders hebben al aangegeven dat ze volgend jaar mijn ‘Warme Wintersongs’-special opnieuw gaan uitzenden. Ik weet niet of ik het al mag verklappen, maar in het voorjaar ben ik te gast bij Niels Destadsbader in ‘Ligt er Flan op de Mont Blanc?’. We hebben ons goed geamuseerd. Het was rock-and-roll in de casserole!”



Zondag 8 januari debuteert Gene Thomas als radiopresentator van ‘De Vlaamse Ultratop 50’ op Radio 2. Gene vervangt ook in februari en april een aantal keren Christoff, die met KLUBBB3 op Europese tournee is.



Het nieuwe Gene Thomas-album ‘Warme wintersongs’ is fysiek en digitaal te koop en te beluisteren via streaming.