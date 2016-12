Televisie | Vlaanderen Tweet › Familie: dubbelaflevering n.a.v. 25 jaar soapserie Als een seizoensfinale middenin het seizoen. Zo spannend belooft de speciale Familie-aflevering van vrijdag 30 december 2016 te worden. Op de dag waarop de reeks 25 kaarsjes uitblaast, worden de fans getrakteerd op een extra lange en meeslepende aflevering. Die staat volledig in het teken van de Van den Bossches en de 90ste verjaardag van de Bomma (Annie Geeraerts). De familie verzamelt voor een spetterend feest, maar kijkt tegen heel wat onverwachte wendingen aan… De Van den Bossches schuiven aan tafel in het indrukwekkende landhuis van Lars Dewulf (Kürt Rogiers). Ook Lars zelf zakt naar de locatie af, al is het met specifieke bedoelingen. Tussen hem en Véronique (Sandrine André) hing er de voorbije dagen spanning in de lucht. Lars wil klare taal spreken en Véronique overtuigen van zijn gevoelens voor haar. Maar wat met Mathias (Peter Bulckaen)? Het feest krijgt voor hem een onvoorziene wending. Ondertussen voelen ook Jan (Jef De Smedt) en Viv (Ini Massez) kriebels in de buik. Kunnen zij hun verliefdheid blijven verbergen voor Linda (Hilde Van Wesepoel)?



Trudy (Silvia Claes) viert de verjaardag van de Bomma zonder haar nieuwe liefde Faroud (Begir Memeti). Hij wil zijn ex Leen (Catherine Kools) liever niet tegen het lijf lopen. Wat Trudy echter niet weet, is dat Faroud zich ernstige zorgen maakt om Bart (Chris Van Tongelen). Hij zou na zijn vermeende dood terug in het land zijn om contact te zoeken met zijn familie. De gangsterfamilie Gallo zat Bart op de hielen en liet een bloedspoor na op zijn schuilplaats. Ook voor Trudy en haar gezin lijkt het gevaar dus niet geweken…



Wie alleen thuis achterblijft, is Niko (Jo Hens). Hij heeft aan zijn ontsnappingspoging na de moord op June een enkelband overgehouden. Niko is bang dat zijn huisgenoot Simon (Braam Verreth) stommiteiten zal begaan, nu hij zich compleet opzijgeschoven voelt door de Van den Bossches. Die vrees blijkt niet onterecht. Simon is niet welkom op het verjaardagsfeest, maar zint op wraak. Wanneer Niko in de brouwerij ontdekt dat er pillen verdwenen zijn, slaat hij in paniek. In het landhuis van Lars is de verbazing ondertussen groot wanneer er plots een onverwachte gast opduikt…

25 JAAR FAMILIE IN CIJFERS 15 scenaristen schrijven dagelijks aan Familie

Er zijn zo’n 5.739 gastrollen verschenen

Er werden al meer dan 11.500 callsheets verstuurd

Per jaar draait Familie 275 dagen in 2 studio’s en 100 dagen op locatie

Er zijn dus 375 draaidagen per jaar

Elke dag worden 12 à 14 scènes opgenomen in de studio

17.389 rekwisieten liggen opgeslagen in 3 magazijnen, goed voor een oppervlakte van 4 tennisvelden

De acteurs zitten gemiddeld 60 minuten per dag in de schminkstoel, actrices 105 minuten

Voor bepaalde scènes kan de make-up uren in beslag nemen

1 seizoen van Familie duurt zo’n 93 uur

Dat zijn bijna 4 dagen non-stop Familie kijken



Extra spannende dubbelaflevering n.a.v. 25 jaar Familie op vrijdag 30 december 2016 om 20.00



