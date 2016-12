Evenement | Vlaanderen Tweet

› Herbeleef het derde luik van de spectaculaire filmtrilogie Lord of the Rings live in concert

Na ‘The Fellowship of the Ring’ en ‘The Two Towers’ is Lord of the Rings in Concert op 30 december 2016 voor een laatste keer in het Sportpaleis! In 2014 en 2015 genoten meer dan 17.500 toeschouwers in het Sportpaleis van de eerste twee luiken van deze spectaculaire filmtrilogie. Na dit grote succes is het uitkijken naar het laatste luik van de Lord of the Rings-trilogie: ‘The Return of the King’.





Beleef deze visuele parel van Peter Jackson in combinatie met de sublieme compositie van Howard Shore!

Info en tickets Kaarten kosten 48, 58 en 68 euro.



Info en tickets via

Beleef voor de laatste keer Lord of the Rings in Concert in het Sportpaleis! Tijdens het filmconcert op 30 december 2016 wordt het derde luik van de saga ‘The Lord of the Rings’ integraal vertoond op groot scherm en komt de met een Oscar bekroonde filmmuziek van Howard Shore tot leven dankzij een orkest en koor van niet minder dan 250 personen!Beleef deze visuele parel van Peter Jackson in combinatie met de sublieme compositie van Howard Shore!Kaarten kosten 48, 58 en 68 euro.Info en tickets via deze link