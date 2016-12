Gossip | Internationaal Tweet

› George Michael overleden

De zanger George Michael is overleden. De voormalige zanger van Wham! werd 53 jaar. De Britse zanger was erg populair in de jaren '80 en '90 en won maar liefst twee Grammy's. De artiest verkocht maar liefst 100 miljoen albums.

"De zanger is vredig overleden in zijn huis in het Londense South Kensington," meldt zijn woordvoerder.



Luguber nieuws: Sterven op 25 december terwijl één van je grootste hits Last Christmas (Wham!) is.



Sterrennieuws betreurt het heengaan van deze grote artiest en betuigt zijn medeleven aan de familie en fans.