Evenement | Vlaanderen Tweet

› Special guests Nicole & Hugo schitteren op de feestelijke voorstelling van de Winterrevue

Pers en genodigden verzamelden vandaag in Theater Elckerlyc voor de feestelijke voorstelling van de Winterrevue. Regisseur Stany Crets leverde samen met zijn sterrencast, het ballet en creatives van de Winterrevue 2016 een vernieuwende, strakke humoristische show af met respect voor het genre revue. Special guests Nicole & Hugo zorgen voor een onvergetelijke podiumprestatie in deze revue 2.0.

Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Britt Van der Borght, Ann Van den Broeck, Udo, Lisa en Nicole & Hugo schitteren nog in de WINTERREVUE tot en met 15 januari 2017. Heel wat van de genodigden gingen ook voor en na de voorstelling graag in de rij staan om bij Greet Rouffaer en Bart De Bondt “WAT IK WIL VOOR KERSTMIS”, de nieuwe kerstsingle van Nicole & Hugo, t.v.v. Schenk Een Lach aan te kopen.

KERSTSINGLE “WAT IK WIL VOOR KERSTMIS” T.V.V. “SCHENK EEN LACH” De special guests in de de Winterrevue, Nicole & Hugo, brachten een kerstnummer uit: “WAT IK WIL VOOR KERSTMIS”. Een productie van CNR records. Eén van de grootste moderne Kerstklassiekers ooit, kreeg voor de gelegenheid een tekst van Stany Crets. Deze single wordt exclusief verkocht tijdens de WINTERREVUE in THEATER ELCKERLYC en tevens via www.winterrevue.be. De winst gaat integraal naar “Schenk een lach”, een initiatief van Theater Elckerlyc met Greet Rouffaer en Bart de Bondt als peter en meter. “Schenk een lach” heeft als doel mensen die niet over de financiële middelen beschikken, de kans te bieden om cultuur te beleven en te genieten van een avondje in het theater. Alle info over “Schenk een lach” staat op www.schenkeenlach.be .

PRAKTISCHE INFORMATIE WINTERREVUE vanaf 15 december 2016 in Theater Elckerlyc. Een productie van Theater Elckerlyc.

•Regie & concept: Stany Crets – Choreografie: Laurent Flament – Styling: Griet Van Landeghem en Tine Deseure – Live orkest: Eric Melaerts

•Met: Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Britt Van der Borght, Ann Van den Broeck, Udo, Lisa en Nicole & Hugo.

•Locatie: Theater Elckerlyc – Frankrijklei 85-87 te Antwerpen.



Tickets: www.winterrevue.be – 070/691.002 - max €0.30/minuut - of aan de ticketbalie van DE MEDIAMARKT, Century Center, De Keyserlei