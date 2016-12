Evenement | Vlaanderen Tweet

› The Art of Banksy van 14 januari – 19 maart 2017 in Shopping Stadsfeestzaal in Antwerpen

De tentoonstelling The Art of Banksy brengt de historische straten van Londen naar Antwerpen. Bezoekers worden meegenomen op een reis waarin ze het omstreden genie van ’s werelds meest beruchte straatkunstenaar kunnen ontdekken aan de hand van een retrospectieve met meer dan 80 van zijn ‘off-street’ meesterwerken. Banksy’s kunst is vooral bekend om het gebruik van sjablonen. De kunstenaar combineert donkere humor met achterliggende politieke boodschappen en maatschappelijke thema’s, wat hem tot een van de grootste kunstenaars van onze tijd heeft gemaakt.

The Art of Banksy toont meer dan 80 werken van de controversiële kunstenaar in hoogtechnologische tentoonstellingsinstallaties. De werken komen uit de privécollectie van Lazarides, maar ook van andere verzamelaars. The Art of Banksy toont hoe Banksy’s werken ook buiten hun originele context nog relevant blijven en geeft de bezoekers stof tot nadenken.



De tentoonstelling, waarvoor Banksy’s vroegere manager Steve Lazarides als curator optreedt, toont de grootste verzameling werken van deze kunstenaar.



Van 14 januari tot en met 19 maart zal de Shopping Stadsfeestzaal volledig in de ban zijn van Banksy. Steve Lazarides bracht de werken van ’s werelds meest beroemde – of beruchte – straatkunstenaar samen. Naast andere gekende werken van Banksy selecteerde Lazarides een paar van zijn meest spraakmakende en actuele werken, waaronder ‘Girl with Balloon’, ‘Kate Moss’ en ‘Media’. “We etaleren ook een aantal nooit eerder vertoonde foto’s die ik zelf tijdens mijn samenwerking met Banksy nam en die de context van zijn werken schetsen”, aldus Lazarides.



De tentoonstelling geeft echter niet prijs wie of wat Banksy is. Is hij een einzelgänger? Is het een collectief? Al sinds de vroege jaren 1990 houden die vragen de kunstwereld in hun greep. Hoe slaagt de Britse Banksy erin overal ter wereld op te duiken en de gevestigde kunstorde op zijn kop te zetten met humoristische, politiek getinte en soms ook provocerende werken in de openbare ruimte? Vaak gebruikt de kunstenaar sjablonen om beelden en boodschappen op muren aan te brengen (zo ook aan de Palestijnse zijde van de muur die het gebied van Israël scheidt). Soms hangt hij zijn werk gewoon zelf op in musea, achter de rug van de curatoren, zoals in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art en in het Londense British Museum.



Alle werken in de tentoonstelling The Art of Banksy zijn originele werken of zeefdrukken in beperkte oplage van de hand van Banksy zelf, stuk voor stuk uniek qua vorm.



“Deze tentoonstelling is een unieke gelegenheid, een eenmalige kans om zo veel werken van Banksy op één enkele locatie bij elkaar te zien. Na afloop van het evenement verdwijnen de werken weer naar de 40 verzamelaars over de hele wereld, en de kans dat ze ooit nog samen worden gebracht, is bijzonder klein,” zegt Steve Lazarides.

Meer over IEG De tentoonstelling The Art of Banksy is een productie van de Istanbul Entertainment Group (IEG), die wereldwijd nationale en internationale projecten organiseert en daarbij vooral de nadruk legt op cultuur en ontspanning. IEG werkt samen met ’s werelds voornaamste instellingen en organiseerde al uiteenlopende tentoonstellingen in Turkije. Bovendien kunnen instellingen en musea bij de groep terecht voor advies.

Info en tickets 14 januari – 19 maart 2017

Shopping Stadsfeestzaal, Meir 78, 2000 Antwerpen

Alle dagen open, ook op zondag van 11u00 tot en met 19u00

De laatste tickets worden aan de kassa van Shopping Stadsfeestzaal om 18u30 verkocht. De expositie sluit om 19u00.



Tickets:

Volwassenen: aan de kassa € 19,50, online: 17,50

Studenten en senioren (65+): € 14,50

Kinderen (leeftijd 6 - 16): € 8,50

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen de expositie gratis bezoeken , weliswaar dienen ze vergezeld te worden door een volwassene.



Meer info op www.theartofbanksy.be