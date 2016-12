› Koning Filip loopt de Warmathon in Brussel voor meer dan duizend goede doelen van Music for life

Radio | Vlaanderen Tweet

Brussel beet vandaag de spits af voor de Warmathon van Music for life. Bij de eerste Warmathon was er onmiddellijk opvallend bezoek. Koning Filip kwam samen met vele duizenden Vlamingen en Brusselaars rondjes lopen op de Warmathon in de hoofdstad. Zo betuigde hij op een sportieve manier zijn steun aan de meer dan duizend goede doelen van Music for life.

Rond half vier ‘s middags verscheen Koning Filip op het parcours van de Warmathon in het Ossegempark. De vorst startte aan de voet van het Atomium vergezeld door prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore. Ze werden toegejuicht en aangemoedigd door de andere deelnemers van de Warmathon.



Het is de eerste keer dat de Warmathon van Music for life plaatsvindt in Brussel. De komende dagen wordt er nog gelopen op de Warmathon in Hasselt, Brugge, Antwerpen, Leuven en Gent. De opbrengst van de Warmathon wordt verdeeld over de meer dan duizend Vlaamse vzw’s van Music for life.



Vanavond omstreeks acht uur weten we hoeveel geld de Brusselaars al lopend hebben ingezameld voor alle goede doelen van Music for life.



Volg Music for life 24/7 op Studio Brussel, online via dewarmsteweek.be en live op Eén, Eén+ en Canvas.