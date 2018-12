Evenement | maandag 24 december 2018 om 13:57 uur › Vorst Nationaal doet Nabucco van Verdi herleven Vrijdagavond kon je in Vorst Nationaal in Brussel Verdi’s meest opgevoerde opera Nabucco gaan bekijken. Giuseppe Verdi (1813-1901), zocht zijn inspiratie in de Bijbelse geschiedenis. Voor Verdi was ‘Nabucco’ zijn eerste grote succes en het echte begin van zijn carrièr...

Muziek | maandag 24 december 2018 om 11:37 uur › De Warmste Week bezorgt André Hazes allereerste nummer 1 in Vlaan... Met voorsprong één van de meest aangevraagde nummers tijdens De Warmste Week van Studio Brussel is 'Leef' van André Hazes. Dat resulteert in de allereerste nummer 1 single voor André in Vlaanderen, die daarmee bovenaan de Belgische iTunes lijst staat.

